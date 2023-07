Leoncine confirma que verba de R$410 mil já está na conta da APAE

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na manhã desta quarta-feira (26), na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, com o presidente da instituição, Roberto Dellapiazza, e o ex-deputado federal, Vanderlei Macris.

No encontro, o parlamentar conheceu novos projetos e confirmou o recebimento de emenda parlamentar intermediada pelo seu gabinete. Leoncine explica que a verba de R$410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais) dará suporte financeiro à entidade que, há anos, passa por dificuldades.

“Fomos surpreendidos, em abril de 2021, pela notícia de que havia risco de interrupção nos atendimentos e, imediatamente, entrei em contato com o deputado para providenciarmos esse recurso”, explicou.

Ainda na reunião, o vereador explicou que a APAE vinha providenciando os documentos e atendendo as exigências para viabilizar o pagamento do recurso que, neste momento, está regularizado. “Desde o início do meu mandato tenho dedicado meu trabalho para as entidades do terceiro setor, sabendo da importância delas para nossa cidade. Por isso, o cuidado em buscar ajuda para que continuem atendendo nossa população, pois Americana precisa e conta muito com todas elas”, conclui o vereador.

