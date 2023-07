Iguatemi Campinas e St. Marche realizam Festival Queijos e Vinhos

Se a queda das temperaturas combina com um bom vinho, então a programação para esse final de semana não poderia ser diferente. O Iguatemi Campinas, em parceria com o St. Marche, promove nesse sábado, 29, uma experiência gastronômica imperdível para os clientes da região: o Festival Queijos e Vinhos.

O evento, que acontece no Espaço Café & Pizza, dentro do St Marche (1º Piso), será aberto ao grupo e trabalhará quatro marcas diferentes de queijos e quatro marcas de vinho, sendo eles Grand Cru, Mistral, Rubino e Wine Brand (vinhos) e RAR, Lac Lélo, Cruzília e Búfalo Dourado (queijos).

Ao final da experiência, que promete entregar uma explosão de deliciosos sabores que harmonizam entre si, os clientes poderão adquirir os itens degustados dentro da própria loja.

“Temos como propósito ser muito mais do que um centro de compras. Queremos ser um local onde nossos clientes conseguem fazer diferentes atividades e, inclusive, se divertir com amigos e familiares. Esse evento, organizado pelo St. Marche, é mais uma opção de lazer para o nosso público, que poderá aproveitar o clima frio do final de semana para se deliciar com bons queijos e vinhos e, claro, ter a oportunidade de conhecer novas marcas de excelente qualidade”, afirma Renata Corrêa, gerente de marketing do Iguatemi Campinas.

Serviço

Festival Queijos e Vinhos

Data: 29 de julho – sábado

Local: Espaço Café & Pizza – ST Marche Iguatemi Campinas (1º Piso)

Horário: 10h00 às 18h00.

