Sodiê traz desconto em bolos mais pedidos da franquia em agosto

Chocomoça #98 e Delícia de Leite ll #54 são dois bolos queridinhos dos clientes da Sodiê Doces Americana e esses sabores ganham desconto especial no mês de agosto em todas as 360 lojas espalhadas pelo país. Durante este mês também está acontecendo o Festival do Morango, são 13 bolos da Linha Especiais de Morango com preços promocionais.

Um dos sabores mais procurados é o Chocomoça #98. Esse bolo é feito de massa de chocolate e tem recheios de leite condensado tradicional, chocolate e mousse de chocolate. Sua cobertura traz chocolate, mousse de chocolate e leite condensado tradicional. A finalização tem raspas de chocolate ao leite e branco.

O outro bolo selecionado para agosto e que também está na lista dos mais pedidos é o Delícia de Leite ll #54. Produzido com massa branca, o bolo tem recheios de mousse branca e leite em pó. A cobertura é feita de mousse branca, raspas de chocolate branco e leite em pó. As cerejas dão o toque final neste bolo.

Festival do Morango – Fruta obrigatória na confeitaria e com lugar de destaque no cardápio da Sodiê, o morango ganhou um festival só para ele na franquia. São 13 bolos que trazem a fruta no recheio e cobertura, entre as opções estão o Morango com Leite Condensado #61 (massa branca, recheada e coberta com mousse branca, morangos e leite condensado), o Delícia de Leite com Morango #82 (massa branca, recheado e decorado com mousse de leite em pó e morangos) e o Trufado Preto e Branco com Morangos #32 (massa de chocolate, recheado com trufado preto e trufas brancas com morangos e coberto com mousse, raspas de chocolate e mais morangos).

A Sodiê Doces, é uma franquia 100% brasileira, sendo a maior especializada em bolos artesanais. A rede dispõe hoje de mais de 80 sabores diferentes de bolos, além dos 12 da linha Zero Açúcar, das receitas caseiras e da versão vegana, além de docinhos (belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), tortas açucaradas, carta exclusiva de cafés e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial (www.sodiedoces.com.br/lojas).

