Secretaria de Saúde oferece vagas de estágio para Farmácia e Administração

A Secretaria de Saúde de Americana está oferecendo oito vagas de estágio remunerado, sendo cinco para estudantes do curso de Administração e três para o de Farmácia.

A jornada é de seis horas diárias, no período diurno, em setores da Secretaria de Saúde. O valor da bolsa é de R$ 1.008,00 e mais R$ 126,00 de auxílio transporte.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site: https://saudeamericana.com.br, no menu serviços online – cadastro de vaga para estágio.

