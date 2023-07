Tarcísio garante a Leitinho 95 novas casas populares

O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) recebeu pessoalmente do governador Tarcísio de Freitas, na última quarta-feira (19/07), a confirmação de que Nova Odessa vai ser contemplada com 95 unidades habitacionais populares através do Programa Casa Paulista – Crédito Imobiliário Individual. O pedido de adesão ao novo programa havia sido feito pelo prefeito novaodessense em junho. Uma reunião na próxima semana, em São Paulo, deve definir os detalhes da nova parceria.

“Estou em São Paulo com o Tarcísio de Freitas, trabalhando para ativar o convênio habitacional de Nova Odessa com o Governo do Estado, para oferecer casas populares para os munícipes da nossa cidade. Estamos em tratativas para viabilizar as áreas onde estas casas poderão ser construídas, além da definição dos prazos e número de unidades. O Programa Casa Paulista vai oferecer casas populares para todo o Estado, e eu estou pleiteando que a população de Nova Odessa também seja contemplada. Vou seguir trabalhando para realizar mais esta conquista para os novaodessenses”, afirmou o prefeito Leitinho.

No total, Tarcísio de Freitas anunciou a liberação de R$ 258,1 milhões do Programa Casa Paulista – Crédito Imobiliário Individual, para viabilizar a compra de 20 mil moradias em 67 municípios para grupos familiares com renda mensal média de R$ 2,4 mil. Veja a lista completa das cidades atendidas em https://issuu.com/governosp/docs/lista_de_unidades_habitacionais_por_munic_pio.

“São Paulo tem que ser ousado, nosso estado comporta ousadia e criatividade. Estamos aqui em mais um lançamento da Casa Paulista. Há tempos comemoramos 6 mil unidades habitacionais, depois celebramos 8 mil unidades, e agora estamos celebrando 20 mil unidades. A gente vai descomprimindo, vai baixando o aluguel, aumentando a oferta e proporcionando o sonho da casa própria para quem ganha pouco”, afirmou o governador.

“Pessoas que, do contrário, sem o suporte do Estado, não teriam condição de acessar esses empreendimentos. O Governo do Estado ajuda o setor imobiliário e ajuda, principalmente, as pessoas. Ajuda quem vai se encontrar com o sonho da casa própria e aqueles que vão trabalhar nos empreendimentos”, acrescentou Tarcísio em discurso no Palácio dos Bandeirantes com a presença do prefeito Leitinho e outros da região.

A Diretoria de Habitação da Prefeitura de Nova Odessa já está em contato com técnicos da CDHU do Estado para dar andamento às etapas técnicas do futuro convênio. Por enquanto, a Diretoria ressaltou que não há “cadastro habitacional” aberto na cidade.

