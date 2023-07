Fontes quer mais funcionários nos Correios e Juca pede campanha contra cerol

Câmara aprova moção de apelo por mais funcionários nos Correios do Centro

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste aprovou, nesta semana, a Moção nº 349/2023, de autoria do vereador Carlos Fontes (União Brasil), que manifesta um apelo à Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para a contratação de mais funcionários, tanto para o atendimento na agência localizada na rua Dona Margarida, no Centro, como para efetuar as entregas das correspondências nas ruas da cidade.

A moção se baseia nos relatos de moradores e usuários dos Correios em Santa Bárbara d’Oeste, os quais têm expressado sua insatisfação com a quantidade insuficiente de funcionários disponíveis para atender a população. As filas têm se tornado longas, e o atendimento tem se mostrado lento, ocasionando horas de espera para os clientes.

A falta de pessoal adequado também tem gerado dificuldades aos cidadãos que dependem dos serviços prestados pela agência. Muitas vezes, as pessoas precisam aguardar por tempo excessivo, o que leva a situações em que os clientes, infelizmente, são forçados a desistir de resolver suas questões na agência. Além disso, também foi observada a necessidade de ampliar a equipe de entregas, para garantir uma distribuição eficiente das correspondências.

“Esta moção reflete o interesse da população e demonstra o compromisso da Câmara Municipal em buscar soluções para as demandas que impactam o bem-estar e a comodidade dos cidadãos”, afirmou Carlos Fontes.

LEIA TAMBÉM: Brait em Santa Bárbara será inaugurado na terça-feira

Vereador apela à CCR AutoBAn por campanha sobre riscos de pipa com cerol a motociclistas

O vereador Juca Bortolucci protocolou, hoje (26), moção à CCR AutoBAn, por meio da qual apela à concessionária pela realização de campanha de alerta aos motociclistas a respeito dos cuidados para evitar acidentes com linhas com cerol. No documento, o parlamentar destaca a realização de campanhas similares em cidades da região, por meio das quais promoveu a instalação de antenas corta-pipa e a distribuição de folhetos com orientações sobre segurança para os motociclistas ao trafegarem pelas rodovias.

Esse tipo de iniciativa visa a conscientizar sobre os perigos das linhas com cerol, que se tornam ainda mais frequentes nesta época do ano, conforme dados do site www.cerol.com.br, que registra mais de 500 ocorrências anuais relacionadas a esse tipo de acidente. Por isso, Juca ressalta a importância da realização de uma campanha nesse sentido em Santa Bárbara d’Oeste, visando à conscientização e segurança dos motociclistas locais. “A distribuição de folhetos informativos e a instalação de antenas corta-pipa em motocicletas podem ser medidas eficazes para prevenir acidentes e preservar vidas”, explicou.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP