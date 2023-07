Brait em Santa Bárbara será inaugurado na terça-feira

A Unidade do Brait em Santa Bárbara d’Oeste será inaugurada na próxima terça-feira, dia 1º de agosto. A inauguração está prevista para às 10h.

A nova loja fica no Santa Bárbara Mall, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, a avenida do Parque dos Ipês.

Segundo a rede, a unidade SBO terá mais de 1000 rótulos em sua adega, além de “self checkout” e serviço delivery.

Além da famosa adega, o supermercado terá os setores de bebidas, frios e laticínios. doces, padaria e rotisseria, hortifrut, açougue, mercearia e higiene e limpeza.

