Veja a programação dos cinemas da região para 27 a 02/8 – Tivoli Shopping, ParkCity Sumaré e Limeira Shopping

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – BARBIE – DUB (WARNER)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

No fabuloso live-action da boneca mais famosa do mundo, acompanhamos o dia a dia em Barbieland – o

mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas

únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir

intermináveis festas. Porém, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que

talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e

alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente,

ela é expulsa de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de

não ser mais apenas uma boneca – pelo menos ela está acompanhada de seu fiel e amado Ken (Ryan

Gosling), que parece cada vez mais fascinado pela vida no novo mundo. Enquanto isso, Barbie tem

dificuldades para se ajustar, e precisa enfrentar vários momentos nada coloridos até descobrir que a

verdadeira beleza está no interior de cada um.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 – 18h00 – 20h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h40 – 18h00 – 20h20

TIVOLI 1 – OS AVENTUREIROS – A ORIGEM (WARNER)

Aventura – Nacional – Livre – Duração: 86min.

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus grandes amigos Vitória, Pedro e Jéssi estão indo para um novo passeio

escolar sem ter ideia do que está prestes a acontecer.

Após o cientista Honório Flacksman desaparecer recentemente, Lucas decide invadir o laboratório e o

grupo acaba sendo sugado por um portal que os leva a outra dimensão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

TIVOLI 2 – BARBIE (ATMOS) DUB (WARNER)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30 – 16h50 – 19h10 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 16h50 – 19h10 – 21h30

TIVOLI 3 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

TIVOLI 3 – O CONVENTO – DUB (IMAGEM FILMES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 90min.

Em O Convento, Grace (Jena Malone), uma jovem oftalmologista, é chamada para ir até um remoto

convento na Escócia após o suposto suicídio de seu irmão, que era um padre. Desconfiando do relato da

Igreja, Grace inicia uma investigação para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a ajuda do

padre Romero (Danny Huston), do Vaticano. Ao mesmo tempo em que ela explora o local, Grace se vê

em meio a uma grande trama de assassinato e sacrilégio, sendo obrigada a encarar uma verdade

perturbadora sobre seu próprio passado – que promete trazer à tona alguns traumas que ela acreditava

estarem há muito tempo enterrados.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

TIVOLI 3 – MISSÃO IMPOSSÍVEL: ACERTO DE CONTAS PARTE 1 (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 163min.

Em Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1, Ethan Hunt (Tom Cruise) e a equipe do IMF formada

por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) devem

rastrear uma nova e aterrorizante arma que representa uma ameaça para toda a humanidade se cair em

mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em jogo, a equipe parte em uma corrida

mortal ao redor do planeta. Confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, Ethan assume

que nada pode importar mais do que a missão – nem mesmo sua própria vida.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

TIVOLI 3 – BARBIE – DUB (WARNER)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 19h40

TIVOLI 4 – MISSÃO DE SOBREVIVÊNCIA – DUB (DIAMOND FILMS)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 120min.

Tom Harris (Gerard Butler) é um agente secreto da CIA que está em uma ação no Oriente

Médio. Depois de ter sua explosiva missão e identidade reveladas, Harris se vê encurralado no coração

de um território hostil. Para escapar, ele e seu tradutor precisam sair do deserto e chegar o mais rápido

possível em uma base em Kandahar, fugindo de forças de elite inimigas e de espiões internacionais que

querem matá-los.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 18h40

TIVOLI 4 – MANSÃO MAL-ASSOMBRADA – DUB (DISNEY)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 123min.

Gabbie (Rosario Dawson) é uma mãe solteira que está querendo começar uma nova vida com seu filho

de 9 anos. Então eles compram uma mansão por um preço muito baixo em Nova Orleães. No entanto,

logo após se mudarem, eles percebem que o lugar não é o que esperavam.

Ao perceber manifestações paranormais, eles entram em contato com um padre. O religioso decide levar

um cientista, uma vidente e um historiador para limpar a mansão das assombrações.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h45 – 16h10

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 – 16h10

TIVOLI 4 – OPPENHEIMER – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Drama – Dublado – 16 Anos – Duração: 180min.

Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico

vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer,

escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a

vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do

Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as

primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao

longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades

de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Cillian, o elenco também traz nomes como Emily

Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård,

Rami Malek e Kenneth Branagh.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h00

Sáb., Dom., Feriado: 21h00

PARKCITY SUMARÉ

ELEMENTOS (D) (DUBLADO) (ELEMENTAL)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:50:00h, com: .

SALA 5

27/07/2023 – Quinta-Feira: 14:15h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 14:15h

29/07/2023 – Sábado: 14:15h

30/07/2023 – Domingo: 14:15h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 14:15h

01/08/2023 – Terça-Feira: 14:15h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 14:15h

MISSÃO IMPOSSÍVEL 7: ACERTO DE CONTAS – PARTE UM (D) (DUBLADO) (MISSION IMPOSSIBLE: DEAD

RECKONING – PARTE ONE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher McQuarrie, Duração: 02:43:00h, com: Tom Cruise,

Hayley Atwell, Simon Pegg

SALA 4

27/07/2023 – Quinta-Feira: 21:50h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 21:50h

29/07/2023 – Sábado: 21:50h

30/07/2023 – Domingo: 21:50h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 21:50h

01/08/2023 – Terça-Feira: 21:50h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 21:50h

BARBIE (D) (DUBLADO) (BARBIE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Greta Gerwig, Duração: 01:55:00h, com: Margot Robbie, Ryan

Gosling, Issa Rae

SALA 2

27/07/2023 – Quinta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

29/07/2023 – Sábado: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

30/07/2023 – Domingo: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

01/08/2023 – Terça-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

SALA 3

27/07/2023 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

29/07/2023 – Sábado: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

30/07/2023 – Domingo: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

01/08/2023 – Terça-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

SALA 4

27/07/2023 – Quinta-Feira: 14:50h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 14:50h

29/07/2023 – Sábado: 14:50h

30/07/2023 – Domingo: 14:50h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 14:50h

01/08/2023 – Terça-Feira: 14:50h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 14:50h

BARBIE (L) (LEGENDADO) (BARBIE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Greta Gerwig, Duração: 01:55:00h, com: Margot Robbie, Ryan

Gosling, Issa Rae

SALA 5

27/07/2023 – Quinta-Feira: 19:15h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 19:15h

29/07/2023 – Sábado: 19:15h

30/07/2023 – Domingo: 19:15h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 19:15h

01/08/2023 – Terça-Feira: 19:15h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 19:15h

OPPENHEIMER (D) (DUBLADO) (OPPENHEIMER)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher Nolan, Duração: 03:00:00h, com: Cillian Murphy, Matt

Damon, Emily Blunt

SALA 1

27/07/2023 – Quinta-Feira: 18:10h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 18:10h

29/07/2023 – Sábado: 18:10h

30/07/2023 – Domingo: 18:10h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 18:10h

01/08/2023 – Terça-Feira: 18:10h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 18:10h

OPPENHEIMER (L) (LEGENDADO) (OPPENHEIMER)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher Nolan, Duração: 03:00:00h, com: Cillian Murphy, Matt

Damon, Emily Blunt

SALA 1

27/07/2023 – Quinta-Feira: 14:40h – 21:40h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 14:40h – 21:40h

29/07/2023 – Sábado: 14:40h – 21:40h

30/07/2023 – Domingo: 14:40h – 21:40h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 14:40h – 21:40h

01/08/2023 – Terça-Feira: 14:40h – 21:40h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 14:40h – 21:40h

MANSÃO MAL-ASSOMBRADA (D) (DUBLADO) (HAUNTED MANSION)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Simien, Duração: 02:03:00h, com: Rosario Dawson, Owen

Wilson, Danny DeVito

SALA 4

27/07/2023 – Quinta-Feira: 17:20h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 17:20h

29/07/2023 – Sábado: 17:20h

30/07/2023 – Domingo: 17:20h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 17:20h

01/08/2023 – Terça-Feira: 17:20h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 17:20h

MANSÃO MAL-ASSOMBRADA (L) (LEGENDADO) (HAUNTED MANSION)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Simien, Duração: 02:03:00h, com: Rosario Dawson, Owen

Wilson, Danny DeVito

SALA 5

27/07/2023 – Quinta-Feira: 21:45h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 21:45h

29/07/2023 – Sábado: 21:45h

30/07/2023 – Domingo: 21:45h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 21:45h

01/08/2023 – Terça-Feira: 21:45h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 21:45h

O CONVENTO (D) (DUBLADO) (CONSECRATION)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher Smith, Duração: 01:30:00h, com: Jena Malone, Danny

Huston, Janet Suzman

SALA 4

27/07/2023 – Quinta-Feira: 19:50h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 19:50h

29/07/2023 – Sábado: 19:50h

30/07/2023 – Domingo: 19:50h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 19:50h

01/08/2023 – Terça-Feira: 19:50h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 19:50h

MISSÃO DE SOBREVIVÊNCIA (D) (DUBLADO) (KANDAHAR)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ric Roman Waugh, Duração: 02:00:00h, com: Gerard Butler Tom

Rhys Harries Navid Negahban

SALA 5

27/07/2023 – Quinta-Feira: 16:45h

28/07/2023 – Sexta-Feira: 16:45h

29/07/2023 – Sábado: 16:45h

30/07/2023 – Domingo: 16:45h

31/07/2023 – Segunda-Feira: 16:45h

01/08/2023 – Terça-Feira: 16:45h

02/08/2023 – Quarta-Feira: 16:45h

PÁTIO LIMEIRA

SALA 1

BARBIE – 2DD

27/07/2023 – Quinta

14:00 16:20 18:40 21:00

28/07/2023 – Sexta

14:00 16:20 18:40 21:00

29/07/2023 – Sábado

14:00 16:20 18:40 21:00

30/07/2023 – Domingo

14:00 16:20 18:40 21:00

31/07/2023 – Segunda

14:00 16:20 18:40 21:00

01/08/2023 – Terça

14:00 16:20 18:40 21:00

02/08/2023 – Quarta

14:00 16:20 18:40 21:00

SALA 2

MANSÃO: MAL ASSOMBRADA – 2DD

27/07/2023 – Quinta

16:10 18:40 21:10

28/07/2023 – Sexta

16:10 18:40

29/07/2023 – Sábado

16:10 18:40 21:10

30/07/2023 – Domingo

16:10 18:40 21:10

31/07/2023 – Segunda

16:10 18:40 21:10

01/08/2023 – Terça

16:10 18:40

02/08/2023 – Quarta

16:10 18:40 21:10

MANSÃO: MAL ASSOMBRADA – 2DL

28/07/2023 – Sexta

21:10

01/08/2023 – Terça

21:10

OS AVENTUREIROS: A ORIGEM – 2D NACIONAL

27/07/2023 – Quinta

14:10

28/07/2023 – Sexta

14:10

29/07/2023 – Sábado

14:10

30/07/2023 – Domingo

14:10

31/07/2023 – Segunda

14:10

01/08/2023 – Terça

14:10

02/08/2023 – Quarta

14:10

SALA 3

BARBIE – 2DD

27/07/2023 – Quinta

14:30 16:50 19:10 21:30

28/07/2023 – Sexta

14:30 16:50 19:10 21:30

29/07/2023 – Sábado

14:30 16:50 19:10 21:30

30/07/2023 – Domingo

14:30 16:50 19:10 21:30

31/07/2023 – Segunda

14:30 16:50 19:10 21:30

01/08/2023 – Terça

14:30 16:50 19:10 21:30

02/08/2023 – Quarta

14:30 16:50 19:10 21:30

SALA 4

MISSAO: IMPOSSIVEL 7 – ACERTO DE CONTAS – PARTE UM – 2DD

27/07/2023 – Quinta

17:30

28/07/2023 – Sexta

17:30

29/07/2023 – Sábado

17:30

30/07/2023 – Domingo

17:30

31/07/2023 – Segunda

17:30

01/08/2023 – Terça

17:30

02/08/2023 – Quarta

17:30

OPPENHEIMER – 2DD

27/07/2023 – Quinta

14:10 20:40

28/07/2023 – Sexta

29/07/2023 – Sábado

14:10 20:40

30/07/2023 – Domingo

14:10 20:40

31/07/2023 – Segunda

14:10 20:40

01/08/2023 – Terça

14:10 20:40

02/08/2023 – Quarta

14:10 20:40

SALA 5

ELEMENTOS – 2DD

27/07/2023 – Quinta

14:20

28/07/2023 – Sexta

14:20

29/07/2023 – Sábado

14:20

30/07/2023 – Domingo

14:20

31/07/2023 – Segunda

14:20

01/08/2023 – Terça

14:20

02/08/2023 – Quarta

14:20

MISSAO DE SOBREVIVENCIA – 2DD

27/07/2023 – Quinta

18:50 21:20

28/07/2023 – Sexta

18:50 21:20

29/07/2023 – Sábado

18:50 21:20

30/07/2023 – Domingo

18:50 21:20

31/07/2023 – Segunda

18:50 21:20

01/08/2023 – Terça

18:50 21:20

02/08/2023 – Quarta

18:50 21:20

SOBRENATURAL: A PORTA VERMELHA – 2DD

27/07/2023 – Quinta

16:40

28/07/2023 – Sexta

16:40

29/07/2023 – Sábado

30/07/2023 – Domingo

16:40

31/07/2023 – Segunda

16:40

01/08/2023 – Terça

16:40

02/08/2023 – Quarta

16:40