Profª Juliana condenada por usar email da Câmara para divulgar evento de Haddad

A vereadora de Americana Professora Juliana (PT) foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral a pagar uma multa de R$5.320,50 por utilizar o email institucional da Câmara Municipal de Americana para divulgar um evento com a presença de Fernando Haddad. A ação ocorreu em 2022, durante a campanha eleitoral.

Segundo a decisão do Tribunal, a vereadora utilizou sua conta de e-mail oficial para disparar um convite para o evento intitulado “Caminhada com Fernando Haddad e Márcio França em Americana”. Tal prática foi considerada como conduta vedada ao agente público, uma vez que configurou o uso de um bem custeado pela Câmara Municipal de Americana/SP para a promoção de um evento de campanha eleitoral.

A relatora do processo enfatizou que o procedimento adotado por Juliana viola o disposto no artigo 73, incisos I e II da Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, que estabelece normas e condutas a serem seguidas pelos candidatos e agentes públicos durante o período eleitoral.

Em decorrência da infração, a vereadora Juliana foi condenada a pagar uma multa no valor de R$ 5.320,50, correspondente a 5 mil Unidades Fiscais de Referência (UFIRs), que é o valor mínimo estabelecido pela legislação para este tipo de conduta.

Cabe recurso ao TSE

