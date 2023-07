Guardas de Sumaré passam por capacitação para uso de carabina

Dez Guardas Civis Municipais participaram de capacitação para uso de arma longa. O treinamento aconteceu com carabinas ponto 40. A capacitação foi em duas etapas: a teórica, que aconteceu de segunda-feira (17/07) a quinta-feira (20/07) na sede da Guarda. Já a prática aconteceu na sexta-feira (21/07).

Os GCM’s passaram por treinamento e testes com a realização de um total de 85 disparos por cada profissional.

Para o Secretário da pasta, Eduardo Ramalho, foi um importante passo para o aperfeiçoamento dos profissionais. “É uma capacitação que habilita, gradativamente, os nossos GCM’s. Nesta semana, 10 passaram por esta instrução e nos próximos dias um novo grupo terá a mesma oportunidade. Nosso objetivo é elevar a qualidade da segurança pública do município, valorizando o nosso efetivo”, disse.

A instrução foi ministrada pelo instrutor de armamento e tiro da instituição, GCM Sette.

CONQUISTA

No início do mês, o prefeito Luis Dalben conquistou 50 pistolas e duas carabinas para a Guarda. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante solenidade de entrega da Estação do Corpo de Bombeiros Militar de Sumaré. O armamento será usado pela corporação no combate ao crime.

