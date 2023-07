Jogo das Estrelas reúne craques do futebol em celebração ao aniversário de Sumaré

Em celebração dos 155 anos de Sumaré, acontecerá neste sábado, dia 29, a partir das 15 horas, o Jogo das Estrelas. Grandes nomes do futebol brasileiro juntos para uma partida especial. O jogo será no Centro Esportivo Vereador José Pereira, localizado na Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 271, Vila Yolanda Costa e Silva, região central, e é organizado por GS7 Eventos Esportivos – Craques Master Brasil, com apoio da Prefeitura. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Entre os craques confirmados estão o goleiro Gilmar, ex Palmeiras, lateral Pavão, ex São Paulo, Nilson, ex Flamengo e Corinthians, Alexandre Rosa, ex Palmeiras, Diego Macedo, ex Corinthians e Atlético – MG, Zenon, ex Corinthians e Seleção Brasileira, Macedo, ex São Paulo, Vasco e Grêmio, Ezequiel, ex Corinthians, Rogerinho R9, da Seleção Brasileira de Amputados e jogador do Corinthians.

Também vão participar os jogadores Muller e Viola, tetracampeões mundiais, e Ademir da Guia, o Divino, a lenda viva do Futebol Brasileiro da Academia Alviverde. O Árbitro da partida será José Henrique de Carvalho, da Confederação Brasileira. Os portões do Centro Esportivo serão abertos às 14 horas para partidas preliminares das escolinhas de futebol da cidade.

“Convidamos toda a população a participar conosco deste grande evento, que vai celebrar o aniversário da cidade, além de arrecadar alimentos para o projeto Driblando a Fome. Agradeço Ao Gil Santos pela parceria. Grandes nomes do futebol estarão reunidos para dar um show de bola!”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

