Sumaré promove Festivais Esportivos no aniversário da cidade

Em celebração aos 155 anos de Sumaré, a Secretaria de Esporte e Lazer promoverá nesta quarta-feira, dia 26, Festivais Esportivos nas areninhas do Virgílio Basso, região do Picerno, às 14 horas, e Matão, às 19 horas. Serão várias modalidades esportivas, envolvendo a população.

“As areninhas vêm para complementar o complexo esportivo já existente em Sumaré, ampliando o acesso dos moradores e incentivando a prática de esportes e lazer em espaços próximos, nos bairros. Para comemorar o aniversário da cidade com muita alegria, vamos promover os Festivais Esportivos, levando alegria e prática esportiva para nossos moradores. Mais do que diversão, o esporte é saúde e instrumento que pode transformar vidas”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré conta com cinco mini arenas, bairros Vila San Martin, no Matão, São Judas, região da Área Cura, Virgílio Basso, região do Picerno, Nova Veneza e Jardim dos Ipês, região do Maria Antônia, além da quadra de futebol Society no Parque Florença, região central. O investimento para a construção das areninhas é de R$ 1,5 milhão, por meio de recursos enviados pelo deputado Dirceu Dalben. As míni arenas esportivas contam com infraestrutura para campos de futebol Society, com grama sintética, arquibancadas, campos 3×3 de basquete e iluminação de LED.

A areninha do Matão fica na Avenida Minasa, Vila San Martin. Já o dispositivo do Vigílio Basso está localizado na rua Antônio Barejan Filho, 85, Parque Residencial Virgílio Basso.

