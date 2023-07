Trabalhadores de Comissários de Despachos terão aumento de 4%

Foi assinada entre o SEAAC de Americana e Região e o Sindicato Patronal (Sindicomis) a Convenção Coletiva da categoria de Comissários de Despachos, com data-base em 1º de julho. Foi conquistado um reajuste de 4%, que representa a reposição integral do INPC e aumento real de 1%. Com isso, os pisos salariais variam de R$ 1.498,00 a R$ 1.881,98.

Os trabalhadores também tem vale-refeição de R$ 36,41 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 358,53 e reembolso creche de R$ 222,79 para filhos até completarem 6 anos e 11 meses de idade.

“Houve uma queda dos preços e, consequentemente, no INPC. Com isso, temos que lutar por aumentos reais e melhorias em benefícios como o vale-refeição, alimentação, reembolso creche e outras cláusulas que diretamente ajudam a colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Observe que só nos benefícios de alimentação e refeição, acrescentamos mais de R$ 1.150,00 mensais para o trabalhador”, comentou a Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

