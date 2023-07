Prefeitura de Santa Bárbara investe R$2,5 milhões em novas calçadas de concreto

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção de calçadas de concreto em diversas regiões da cidade. Nesta semana os serviços são realizados no entorno do CIEP Leonel Brizola, no Santa Rita.

Desde janeiro de 2021 até agora já foram investidos R$ 2,5 milhões na execução de 23 mil metros quadrados de calçadas, que correspondem a 9,2 km e consumidos cerca de 1,6 mil metros cúbicos de concreto.

LEIA TAMBÉM: SBO tem o maior crescimento na geração de emprego

As novas calçadas trazem mais segurança, facilitam o deslocamento das pessoas e podem ser utilizadas também para caminhadas e atividades físicas.

Já foram contempladas com a benfeitoria vias e áreas dos bairros Planalto do Sol 2, Jardim Esmeralda, São Fernando, Santa Rita, Cidade Nova, Jardim das Palmeiras, Jardim Pérola, Vista Alegre, Batagin, Residencial Furlan, Vila Linópolis, Rochelle, Conjunto Roberto Romano, Jardim Icaraí, Dona Margarida, Vila Grego, Santa Rosa 2, São Joaquim, Barão, Jardim Mariana e Jardim Europa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP