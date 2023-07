O Município de Santa Bárbara d’Oeste apresentou o maior crescimento na geração de empregos formais entre as cidades com mais de 100 mil habitantes da RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre outubro de 2019 e março de 2023. Neste mesmo período a RMC concentrou a maior redução de desemprego no Estado de São Paulo.

A informação consta em números oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e estudo divulgado nesta semana pela Fundação Seade, órgão vinculado à Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento.

De acordo com o levantamento, o número de empregos com carteira assinada em Santa Bárbara d’Oeste cresceu 19,6% entre o último trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2023. O índice é 4 vezes maior do que o alcançado por toda a RMC no mesmo período (4,8%).

“O desenvolvimento de uma cidade ocorre em virtude de um amplo planejamento de gestão pública. Aqui em Santa Bárbara d’Oeste temos um projeto que é realizado desde 2013 e que está em constante aperfeiçoamento. Com isso temos alcançado os melhores índices da nossa história, em diversos segmentos, entre eles a economia e a geração de empregos. Superamos desafios diariamente e nos tornamos referência. Fomentamos o desenvolvimento econômico, sem esquecer da infraestrutura, com a entrega das maiores obras da história da nossa cidade. E, junto com isso, promovemos também o desenvolvimento social e a qualidade de vida da nossa gente”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.