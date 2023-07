Recentemente veio à tona o caso de uma jovem de 18 anos que morreu no interior de São Paulo depois de complicações provocadas pela retirada dos dentes do siso. A história da Isadora Belon Albanese repercutiu na mídia e acendeu um alerta sobre os cuidados que precisam ser tomados antes e depois da cirurgia.

O Dr. Roberto Gamarano, dentista e sócio proprietário da Clínica Odontológica – Santo Agostinho – Belo Horizonte, enfatiza que esse é um caso extremamente raro e atípico. “As complicações graves após a extração de siso são bastante raras, e os dentistas seguem protocolos rigorosos para garantir a segurança do procedimento. Os profissionais da saúde bucal estão altamente capacitados para realizar a extração de sisos de forma segura e eficaz, seguindo os padrões e protocolos estabelecidos. Além disso, é importante ressaltar que a maioria dos procedimentos ocorre sem problemas, proporcionando alívio e bem-estar aos pacientes”, afirma.

O dentista também explica que muitas vezes o paciente chega ao consultório com um foco de infecção no siso e mesmo com a indicação do dentista ele não agenda a extração extração por medo, negligência e falta de entendimento dos riscos de um dente siso inflamado permanecer na cavidade bucal. “Quando chegam nesse estado para gente, temos que entrar com antibiótico, realizar procedimentos de drenagem de abscesso e esperar o organismo do paciente combater a infecção para realizar a cirurgia numa situação mais estável. Entretanto, a boca é um local difícil de controlar. Sendo assim, ele vai pra cirurgia, muitas vezes com resíduo ainda de bactéria e por isso o paciente deve respeitar as orientações do dentista, tomar as medições e fazer o repouso após a extração do dente siso. Muitas vezes algumas complicações como dor, inchaço e inflamação são potencializadas pelo paciente por adiar a extração de siso”, diz.

Quando o paciente não está com infecção e vai extrair o dente siso, ele toma também uma medicação pré-operatória. O especialista de cirurgia, segue as normas, pede alguns exames pré-operatórios, como o exame de sangue, exames de imagem, de radiografia, e tomografia (em casos mais complexos). Tudo isso vai fazer com que a cirurgia seja mais tranquila. Assim, evitando complicações.

As complicações comuns são: Dor, inchaço e sangramento no local da extração. Se esses sintomas gerarem um desconforto acima do comum, é importante que o paciente se comunique e se dirija ao consultório o quanto antes.

Cuidados no pós operatório

Higiene Oral

Escovar os dentes normalmente na região operada usar um cotonete ou uma gaze molhada e um enxaguatório bucal que contenha Clorexidinaa 0, 12%; exemplos: Periogard ou Perioxidin ou Noplak. Após o terceiro dia fazer bochecho 3 vezes ao dia, durante 15 dias.

Alimentação

Alimentos líquidos ou pastosos, frios ou gelados, evitando mastigar na área operada, durante 3 dias. Depois retomar gradativamente a alimentação normal.

Em caso de sangramento

Morder uma gaze úmida, durante 30 minutos.

Durante 3 dias

Evitar cuspir, fazer bochecho e tomar líquidos de canudinho;

Evitar alimentos quentes;

Evitar esforço físico;

Evitar ficar deitado, quando for dormir usar 2 travesseiros;

Aplicar compressa com gelo no local operado por 20 minutos, repetindo a cada 1 hora, durante 2 dias, aplicando um hidratante no rosto antes de colocar o gelo

Proibido fumar nas primeiras 72 horas;

Evitar ficar falando, para que os pontos não se rompam.

Medicação

Tomar a medicação prescrita nos horários certos e na quantidade certa, segundo a receita.

Dr. Roberto finaliza dizendo que a saúde bucal é um pilar essencial do bem-estar geral, e com o acompanhamento adequado, podemos garantir uma qualidade de vida melhor. “Contem sempre com profissionais qualificados e comprometidos com o seu cuidado. Lamentamos muito o falecimento da jovem. Mas não deixe que essa fatalidade te impeça de cuidar da sua saúde bucal. Consulte seu dentista de confiança, tire suas dúvidas e siga a orientação profissional para garantir uma extração segura, se ela for realmente necessária. Lembre-se sempre de seguir boas práticas de higiene bucal e agendar consultas regulares para manter sua saúde em dia”, conclui.

Fonte: Dr. Roberto Gamarano – Dentista e Sócio Proprietário da Clínica Odontológica Santé – Santo Agostinho – Belo Horizonte.

Site: http://://www.clinicaodontologicasante.com.br