O novo filme da Barbie será lançado no dia 20 de julho, mas há mais de um ano tem posto em prática diversas estratégias de marketing que contribuíram para torná-lo o filme mais aguardado do ano.

De acordo com a MBA em Marketing e Negócios Interativos, Jennifer de Paula, a estratégia do lançamento de Barbie se baseia em princípios importantes do marketing que podem ajudar empresas no lançamento de produtos.

“É interessante como um filme sobre uma boneca ganhou uma grande proporção dessa forma e grande parte disso se deve às excelentes estratégias de marketing utilizadas, o que nos ajuda a entender a importância de desenhar uma boa estratégia para o lançamento de um produto e de como isso pode alavancar as vendas“.

A estratégia de marketing de Barbie

Trailers, álbum com grandes nomes da música internacional, turnê com atores, figurinos clássicos e várias outras estratégias foram usadas ao longo da divulgação do filme, o que, segundo Jennifer de Paula, segue bases importantes do marketing.

“Uma das principais características que podemos observar é o apego à marca, a cor rosa, a fonte utilizada, todos os detalhes caminham em concordância com a marca ‘Barbie’, isso é algo que muitas empresas não fazem, não têm um branding bem definido, o que faz com que uma estratégia destoe e acabe não atingindo corretamente o público-alvo“.

01 – Fan Service

“No mundo do entretenimento existe um termo chamado ‘fan service’, que significa ‘dar aquilo que os fãs querem’, isso tem sido amplamente utilizado pelo filme e reforça um importante ponto do marketing, conhecer bem seu público-alvo“.

“Tanto para o desenvolvimento do produto, quanto para o desenho de toda a estratégia de marketing para o seu lançamento, é fundamental entender para quem você vai falar” explica Jennifer de Paula.

02 – Co-branding

“Outra característica que podemos perceber na estratégia do filme são parcerias com outras empresas, o que ajudou a potencializar o alcance do filme e gerar uma aproximação com o cliente. Cinemas, redes de fast-food, marcas de roupas, entre outras contribuíram para a estratégia de co-branding“.

“O co-branding é uma estratégia de marketing onde duas ou mais marcas se unem para criar uma parceria colaborativa, nesse tipo de ação, as marcas compartilham recursos, expertise e reputação para desenvolver um produto, serviço ou campanha conjunta. O co-branding permite aproveitar a sinergia entre as marcas envolvidas, buscando benefícios mútuos, como expansão de mercado, aumento da visibilidade, fortalecimento da imagem de marca e atração de novos clientes” Explica Jennifer de Paula.

03 – Marketing de relacionamento

“A marca ‘Barbie’ é um ótimo exemplo de um excelente trabalho de marketing de relacionamento, gerando produtos não apenas para crianças, como o próprio filme, que se conecta com clientes de longa data da marca“.

“O marketing de relacionamento também oferece vantagens competitivas, pois os clientes satisfeitos tendem a recomendar a marca a outros, aumentando o alcance e a reputação. Além disso, o conhecimento do cliente permite a personalização de ofertas e a identificação de oportunidades” Pontua Jennifer de Paula.