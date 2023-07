O inverno pode ser considerado uma época ainda mais convidativa para degustar vinhos, pois nos dias mais frios, a bebida pode ser consumida em temperatura ambiente, ajudando a aquecer o corpo e combinando bem com pratos da estação., selecionou alguns vinhos com até 20% off pensando nesse período do ano. Confira abaixo a seleção:

Longaví Glup Carignan 2021

De: R$ 144,00 | Para: R$ 115,20

Proveniente de vinhedos do Maule, fincados em solos graníticos. Fermentado em tanques de cimento, sem adição de leveduras e amadurecimento de 12 meses em barricas de carvalho francês. Enérgico, fresco e com acidez vibrante, conta com sabores de frutas vermelhas e pretas frescas, com final marcado por especiarias.

Alto Las Hormigas Tinto Blend 2019

De: R$ 98,00 | Para: R$ 83,30

Assinado por Alberto Antonini, Attilio Pagli e Leonardo Erazo, enólogos do projeto Altos Las Hormigas, este blend é fresco, frutado e equilibrado. Fermentado em tanques de cimento, revela notas de frutas vermelhas maduras, como cerejas e framboesas, a toques florais e de amoras. Em boca possui ótima acidez, com taninos maduros e final sedoso, ideal para acompanhar com pizzas, massas com molhos vermelhos e queijos duros.

Deviole Chianti Classico DOCG 2018

De: R$ 284,00 | Para: R$ 227,20

Chianti Classico assinado por uma das vinícolas mais tradicionais da Itália, este grande tinto é complexo, elegante e maduro. Dievole Chianti Classico é o principal vinho da vinícola ao qual foi atribuído o papel de primeiro embaixador deste território. Transmitindo plenamente a singularidade deste terroir

G. Hoppenot Fleurie Origines

De: R$ 274,00 | Para: R$ 219,20

Primeira safra deste Fleurie assinado por Gregoire Hoppenot, Origines é aromático, destacando-se por frutas framboesas e amoras, alcaçuz, além de notas herbáceas e florais. Blend de dois vinhedos, Les Roches e Les Garants, este Fleurie é elegante, com taninos firmes e ótima acidez.

Klein Constantia Cabernet Sauvignon – Merlot 2019

De: R$ 186,00 | Para: R$ 148,80

Blend de Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot é elegante, destacando-se por frutas pretas maduras, especiarias e toques herbáceos. Em boca possui ótimo frescor, taninos firmes e incrível e persiste por momentos.

Sobre a World Wine

Fundada em 1999 e parte do Grupo La Pastina, a World Wine é uma das maiores referências na curadoria de experiências no mundo do vinho no Brasil. Seu portfólio é repleto de pequenos e grandes produtores, apresentando mais de 2 mil rótulos, de 15 países. São mais de 200 marcas e infinitas possibilidades para apreciadores de todos os perfis.

A World Wine possui 20 lojas próprias, equipe especializada para atendimento na modalidade televendas e o canal de e-commerce que vem consolidando a presença da companhia também no ambiente digital, reafirmando seu compromisso de ser provedora de experiências no mundo do vinho, seja onde for.