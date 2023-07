Na semana passada, o Google lançou sua ferramenta de IA, o Bard, no Brasil, com funcionalidades como as do ChatGPT e outros similares. Entretanto, apesar de diversas tecnologias de IA estarem sendo desenvolvidas no mercado, a grande questão é: as empresas sabem como utilizá-las a seu favor, principalmente quando se fala sobre negócios e crescimento?

O estudo “Pesquisa Agenda 2023”, da Deloitte, mostra que o investimento em IA será adotado por 70% das empresas consultadas em 2023. Atualmente, 20% das organizações afirmaram já utilizar recursos de IA no seu cotidiano, enquanto outros 20% ainda testam ferramentas com a tecnologia e 31% ainda não utilizam, mas pretendem.

Porém, por mais que a tecnologia seja um grande facilitador, é necessário entender as melhores estratégias de utilização, além de compreender os limites da IA dentro da empresa.

Elemar Júnior, fundador da Eximia.Co, está há mais de 25 anos atuando como executivo e especialista técnico na construção de negócios, e está à disposição para explicar como a tecnologia pode de fato auxiliar no crescimento de empresas.

