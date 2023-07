O karateca Wagner Machado conquistou a medalha de bronze no 30° Campeonato Paulista de Karatê Interestilos – 2ª fase, competição promovida no último fim de semana no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O Campeonato Paulista reuniu mais de 1.200 atletas. Wagner Machado assegurou o bronze na Categoria Master, sendo treinado pela professora Júlia Francieli.

