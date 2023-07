Denúncia anônima entrega área com drogas em SBO

Apreensão de drogas. Equipe da Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste recebeu informações de um munícipe, que não quis se identificar com medo de represálias, de que em uma área verde na Rua Francisco Alves, indivíduos estariam entrando na mata com certa frequência em posse de sacolas plásticas e após instantes, retornando sem as mesmas. A ocorrência aconteceu nesta quarta-feira, por volta das 14h.

Diante de tal informação, a equipe se deslocou até a área e, após varredura, a cadela TANDERA localizou nas folhagens uma mochila preta contendo 98 eppendorfs de cocaína e 84 pedras de crack.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no 2° D.P, onde a autoridade presente apreendeu os entorpecentes.

