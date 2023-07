Esconderijo da droga no São Roque cai pra Gama

Durante ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Americana por volta das 14h40 desta quarta-feira, equipe Tática de Romu avistou alguns indivíduos em frente a um bar pela Rua dos Solimões conhecido pela movimentação constante de vendedores e compradores de drogas.

Sendo abordados, revistados e após pesquisa nominal, nada de interesse policial foi encontrado, sendo liberados.

Dando continuidade ao patrulhamento, a equipe, ciente que pela Rua Tocantins teria um imóvel abandonado que seria esconderijo de pessoas e drogas, ingressou no imóvel e, após averiguação, foi localizado uma sacola plástica contendo em seu interior duas balanças digitais de precisão, diversos eppendorfs vazios e diversos eppendorfs coloridos de tamanhos variados contendo em seu interior um pó branco alusivo a cocaína.

No local, nenhum indivíduo foi encontrado. Assim sendo, objetos e drogas apresentadas e apreendidas em auto próprio na unidade de polícia civil.

Apreendidos:

02 balança digital

676 eppendorfs vazios

112 eppendorf de cocaína – 87 grs 8 kits

