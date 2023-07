Prefeitura instala postes de iluminação na entrada da cidade

Como parte do projeto de remodelação viária do portal da entrada da cidade, a prefeitura de Americana, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) iniciou, nesta quarta-feira (26), a instalação dos postes de iluminação da Avenida Antônio Pinto Duarte.

Após a implantação dos novos acessos aos bairros, instalação de semáforos, retirada do canteiro central e das rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte, execução da rede de drenagem, as obras entram na fase final, com a instalação da iluminação pública de LED.

Os próximos passos são a paisagem, recapeamento das vias de acesso e central, última etapa da ligação semafórica, sinalização viária e calçadas.

“Avançamos consideravelmente na execução do projeto e estamos trabalhando para que a obra seja entregue na segunda quinzena do mês de agosto”, afirmou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura de Americana está investindo R$4.114.565,86 nas obras, provenientes de crédito do Desenvolve SP. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

