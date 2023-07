Gama recebe denúncia e apreende 19 mil metros de linha chilena

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recebeu, nesta quarta-feira, um denúncia de um suposto comércio de linha chilena na Praia Azul.

Após diligências, os guardas verificaram o portão da residência aberto e duas pessoas no passeio público em possível transação comercial.

Uma das partes deixou o local sem ser identificado e o outro, menor de idade, disse que trabalhava ali junto com o seu genitor comercializando linha cortante e pipa.

Logo os guardas foram atendidos por um homem que se apresentou como proprietário do comércio. Prontamente os agentes informaram que se tratava de uma fiscalização da Guarda Municipal e o homem foi questionado da comercialização do produto proibido. Ele confessou aos guardas que vende no local a conhecida linha chilena.

De forma colaborativa, o homem apresentou o material aos guardas municipais, ainda disse que tinha ciência da proibição, se justificou alegando que em Americana não há local apropriado para soltura de pipa com cerol e disse ter ciência do risco à vida que a linha cortante oferece.

Ainda o homem respondeu que mantém o comércio sem alvará de funcionamento, que compra as linhas na Capital Paulista e revende em Americana, inclusive com disk entrega, sendo que dois filhos menores de idade trabalha com ele no local.

Ante o exposto, o homem foi escoltado até a CPJ, juntamente com o material que ficou apreendido. Após depoimento, ele acabou liberado.

As medidas administrativas serão aplicadas no valor de R$ 2.480,62, além do encaminhamento do caso à Secretaria de Planejamento.

