Férias: Shopping ParkCity Sumaré tem programação para as crianças

Aventura, diversão e muitas brincadeiras. O Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial para divertir a criançada nestas férias de julho. É a Missão Aloha, com diversas atrações em um espaço personalizado e com acesso gratuito para animar os pequenos.

A atividade ocorre de 11 a 20 de julho, das 14h às 17h, na Praça de Alimentação. Para participar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para realizar a inscrição na entrada do evento. As vagas são limitadas e as sessões serão realizadas a cada uma hora.

As atividades são inspiradas na história da animação `Lilo & Stitch´, sucesso entre o público infantil. As crianças poderão se divertir nos experimentos com produção de slimes, na Estação Tattoo com referências do personagem Stitch, e também nas brincadeiras com prancha de equilíbrio, túnel e ponte. Na Estação Resgate Stitch, o desafio é encontrar bichinhos de pelúcia que estarão escondidos. A atração é indicada para crianças de 4 a 12 anos.

“Estamos com uma programação estratégica, que aborda um tema em alta entre o público infantil e proporciona uma experiência lúdica, divertida e cuidadosamente pensada para as crianças. As atividades foram desenvolvidas para, além de entreter, contribuir com o desenvolvimento psicomotor e cognitivo dos participantes, estimulando habilidades como coordenação motora, equilíbrio e atenção”, afirma Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A programação de férias “Missão Aloha” reforça as opções de entretenimento que o Shopping ParkCity Sumaré oferece para as famílias neste período, como o cinema, a loja Happy Kids – com brinquedos e estações de jogos -, os carrinhos motorizados da Stop Go e o ParkCity Play, playground gratuito para os pequenos.

“O Shopping ParkCity Sumaré se posiciona como um centro de compras e convivência, que valoriza a experiência do cliente e promove ações que fortalecem o vínculo com as famílias da região”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço:

Férias Missão Aloha.

Quando: de 11 a 20 de julho.

Horário: das 14h às 17h.

Onde: Praça de Alimentação.

Sessões a cada 01 hora, com vagas limitadas.

Evento gratuito.

