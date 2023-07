Plataforma integra Guarda de Sumaré a forças estadual e federal

A plataforma Sinesp-CAD – responsável por integrar as forças municipal, estadual e federal – foi implantada na Guarda Civil Municipal de Sumaré. A instalação do sistema aconteceu na última quarta-feira (26/07), aniversário de 155 anos de Sumaré, e significa um avanço tecnológico importante para a corporação.

“O Sinesp-CAD é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Governo Federal e vai agilizar os processos, os atendimentos e despachos da Guarda Municipal de Sumaré. O sistema traz agilidade e eficiência no atendimento à população”, destacou o secretário de Segurança Pública, Eduardo Ramalho.

A plataforma Sinesp-CAD foi desenvolvida e é distribuída e administrada gratuitamente pelo Governo Federal por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. É uma solução de suporte a serviços públicos emergenciais que permite a integração do atendimento de forças de Segurança Pública e outros órgãos como Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), PRF (Polícia Rodoviária Federal, entre outras forças.

A plataforma proporciona a gestão de recursos e diminuição do tempo de resposta, além de melhorar o planejamento operacional. Os Guardas de Sumaré desempenham tais funções junto ao Cecom (Central de Comunicação e Monitoramento) e passaram por treinamento intenso junto à Guarda Municipal de Campinas, que é a representante regional do Ministério da Justiça para a disseminação dessa plataforma junto às Guardas Municipais.

