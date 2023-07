Câmara de Sumaré retoma sessões após recesso parlamentar

A Câmara Municipal de Sumaré retoma as sessões ordinárias nesta terça-feira (1º), após o recesso parlamentar do mês de julho, com três itens na Ordem do Dia. A reunião acontece no plenário José Maria Matosinho (Travessa 1º Centenário, 32, Centro), a partir das 15h. A 22º sessão do ano será transmitida em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube.

O primeiro item a ser discutido e votado na Ordem do Dia é o Projeto de Lei nº 85/2023, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos). O texto dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança no Bem-Estar Animal e Recanto dos Animais.

Em seguida, será apreciado o PL nº 118/2023, apresentado pelo vereador Ney do Gás (Cidadania), que autoriza a criação do Programa Aprendendo a Reciclar nas escolas da rede pública municipal. Por fim, os parlamentares votam o PL nº 128/2023, de autoria do vereador Willian Souza (PT). A proposta isenta da tarifa de água e esgoto as unidades residenciais que possuam moradores com Transtorno do Espectro Autista.

