Bateu na mulher, ameaçou GMs com pitbull e foi em cana

Um homem que bateu na mulher, ameaçou Guardas Municipais com um cão pitbull foi detido esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

O casal tem 3 filhos e ela afirmou que a causa da agressão foi ciúmes. O homem foi em cana depois de ter batido na mulher no meio da rua. Ele foi até a escola onde ela trabalha e a puxou pelos cabelos.

Por determinação do CICOMM, os patrulheiros a VTR-105 RUIZ, SUB. VANDERLEI, ALEX compareceram no Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos para atender uma ocorrência de violência doméstica.

A vítima de 34 anos, líder de produção relatou que foi casada com R., 31 anos, por dezoito anos, tem três filhos com ele, e que estavam separados. E resolveram reatar a relação a mais ou menos 5 meses.

O companheiro suspeitava que estaria sendo traído e por esse motivo passou a ameaçar e seguir a esposa. Ela relatou que ele faz uso de bebidas alcoólicas e uso de entorpecentes.

Ontem, por volta das 06:30, a vtima levou as crianças até a escola e percebeu que estava sendo seguida pelo companheiro, que passou duas ou três vezes defronte a escola no horário de intervalo do seu almoço, novamente presenciou ele passando por lá e fazendo gesto de arma com as mãos.

Na saída do serviço, às 16:00 horas, R. novamente veio atrás dela e de seu colega de trabalho, que estava em um Peugeot vermelho, vindo a segui-lo por um curto caminho.

Ao deixar o veículo o agressor puxou os cabelos da vítima, deu socos em sua cabeça vindo a derrubá-la, em seguida a chutou na região das pernas e foi saindo com o veículo dizendo que “de hoje ela não passava”.

Temendo pela sua própria vida, a mulher, pulou sobre o capô do veículo e gritava que foi agredida e pediu por socorro. Posteriormente apanhou as filhas na escolas e seguiu para a casa de seu pai e foi passar por atendimento médico no P.S. Afonso Ramos onde foi acionada a Guarda Civil Municipal.

Diante dos fatos e com a vítima indicou o possivel paradeiro do autor das ameaças e agressões onde os patrulheiros lograram êxito em detê-lo em um comércio de sucatas. Ante a detenção R. ameaçou os patrulheiros com um cão da raça pit bull.

Foi solicitado que ele prendesse o animal e ele não acatou a ordem, intimidando a equipe. Foi dado voz de prisão ao suspeito ofereceu resistência e correr para os fundos, sendo necessário uso de algemas para contê-lo.

Foi lavrado o B.O. P.C. RD9390-1/2024 de Violência Doméstica, onde diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de R. por violência doméstica, permanecendo este a disposição da justiça. Após a lavratura dos autos, a vítima foi conduzida pela guarnição até a casa de seu pai.

