Funcamp agora vai trabalhar com concursos

A Funcamp, Fundação de Apoio à Unicamp com 47 anos de história, anuncia a ampliação de sua atuação e o lançamento do Núcleo de Gestão de Concursos. Esse núcleo visa atender concursos públicos e processos seletivos privados, oferecendo gestão inovadora e eficiente, respaldada pela extensa experiência da Funcamp em recrutamento e seleção.

Reconhecida pela realização de processos de seleção para a contratação de profissionais para atuação em sua sede administrativa e nos convênios e projetos da Unicamp com outras instituições públicas e privadas, nos quais é interveniente administrativa e financeira, a Funcamp reuniu uma equipe altamente qualificada para estruturar, gerenciar e executar concursos com excelência.“O Núcleo de Concursos nasce alinhado ao compromisso de garantir a segurança, a credibilidade e a confidencialidade dos certames, utilizando as melhores práticas do setor”, comenta Giovana Regina Nascimento Emiliano, Coordenadora Administrativa da Funcamp.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com esse lançamento, a Fundação se posiciona como a parceira ideal para instituições que buscam serviços de qualidade e soluções na promoção de processos seletivos com o uso de tecnologia avançada, seja no setor público ou privado.“Próxima de atingir 50 anos, a Funcamp inova e amplia a sua atuação, reforçando sua missão de atender com excelência às demandas da Unicamp e também de instituições públicas e privadas interessadas em contar com nossa expertise na realização de concursos”, afirma o Prof. Dr. Orival Andries Junior, Diretor Executivo da Funcamp.

Por que escolher o Núcleo de Gestão de Concursos da Funcamp?

Experiência Comprovada : Ao longo de duas décadas a Funcamp já realizou mais de 4 mil processos seletivos, com cerca de 160 mil candidatos inscritos em diversos setores do conhecimento. Essa vasta experiência propicia uma gestão refinada e eficiente de processos seletivos.

: Ao longo de duas décadas a Funcamp já realizou mais de 4 mil processos seletivos, com cerca de 160 mil candidatos inscritos em diversos setores do conhecimento. Essa vasta experiência propicia uma gestão refinada e eficiente de processos seletivos. Segurança e Confiabilidade: A Funcamp mantém um rigoroso protocolo de segurança em todas as fases dos concursos, desde a elaboração das provas desenvolvidas por especialistas, até a logística de aplicação dos exames. Essa abordagem garante o sigilo e a integridade do processo, minimizando riscos e assegurando resultados confiáveis.

Recepção e Aplicação de Provas com Tecnologia de Ponta : Com infraestrutura completa já testada, a Funcamp utiliza tecnologia avançada para gerenciar a impressão e o armazenamento de documentos sigilosos em ambientes altamente seguros, com acesso restrito e monitoramento 24 horas.

: Com infraestrutura completa já testada, a Funcamp utiliza tecnologia avançada para gerenciar a impressão e o armazenamento de documentos sigilosos em ambientes altamente seguros, com acesso restrito e monitoramento 24 horas. Compromisso com a Ética e a Transparência: Todos os procedimentos são rigorosamente documentados e auditados, assegurando total transparência na condução das atividades. Possui um Código de Conduta que orienta suas atividades e atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que os dados dos candidatos serão tratados com a máxima confidencialidade e apenas para os fins previstos na legislação.

Certificações e Reconhecimentos

A Funcamp é amplamente reconhecida por sua dedicação e qualidade, tendo sido contemplada no “Prêmio Boas Práticas de Gestão das Fundações de Apoio”, em 2022, 2023 e 2024, pelo Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies). A fundação possui certificações do Governo de São Paulo que confirmam sua autorização para firmar convênios com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

Sobre a Funcamp

Fundada em 1977, em Campinas/SP, a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada por escritura pública e mantida com recursos próprios. Sua missão é atender e apoiar a Unicamp e outras instituições públicas e privadas no cumprimento de seus objetivos institucionais, atuando com excelência e responsabilidade social.

A principal atividade da Funcamp é ser interveniente entre terceiros e a Unicamp no que se diz respeito aos recursos financeiros, físicos e humanos em favor de convênios e contratos, viabilizando projetos acadêmicos que contribuem para o desenvolvimento da educação pública superior e da pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Gerenciando mais de 1500 projetos acadêmicos que movimentam R$ 600 milhões por ano, a fundação é referência em unir ciência e sociedade.

Saiba mais sobre o Núcleo de Gestão de Concursos em https://concursos.com.br/ e sobre a Funcamp no site https://www.funcamp.unicamp.br