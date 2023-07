Dieta low carb: 10 dicas inéditas para quem está começando

Se você está considerando seguir uma dieta low carb, mas não sabe por onde começar, não se preocupe, você não está sozinho. A dieta low carb pode parecer intimidante, mas com as escolhas certas e um pouco de planejamento, ela pode ser uma ótima opção para perda de peso e melhoria da saúde. Por isso, hoje trouxemos algumas dicas valiosas para te ajudar nessa jornada. Então, prepare-se para descobrir como transformar a sua alimentação sem abdicar do sabor e do prazer de comer.

1. Planeje suas refeições com antecedência

Planejar suas refeições com antecedência pode ajudar a garantir que você tenha opções saudáveis e adequadas para sua dieta low carb disponível. Isso auxiliará a evitar escolhas ruins de alimentos ou pular refeições.

2. Consuma alimentos de qualidade

Ao fazer dieta low carb, pode ser fácil cair na armadilha de se concentrar apenas no número de carboidratos. No entanto, a qualidade dos alimentos que você consome também é importante. Escolha alimentos integrais e naturais sempre que possível, em vez de alimentos processados.

3. Inclua carboidratos líquidos na sua dieta

Alimentos como bebidas açucaradas e sucos podem ser ricos em carboidratos, mas é fácil esquecer que eles contam para a ingestão total de carboidratos. Certifique-se de monitorar seus carboidratos líquidos, incluindo bebidas como café com leite ou suco de frutas.

Atenção: Muito cuidado com a fonte de açúcar! Para dietas low carb é sempre recomendado adoçar com stevia, por ser low carb.

