Eppendorf rosa e traficante em cana

Um traficante com eppendorfs de cor rosa se deu mal

após ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este domingo. O rapaz foi abordado pela equipe por volta das 19h em uma esquina da Cidade Nova, zona leste da cidade.

J.V.C.A. 21 anos foi visto cruzando a via e trazendo consigo em uma das mãos nitidamente eppendorfs de cor rosa com cocaína, sendo prontamente abordado.

Leia abaixo a descrição feita pela Guarda de Santa Bárbara.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 30 de Julho de 2023

.📍HORA: 19:00

.📍LOCAL: Rua Belém x Rua Maceió – Cidade Nova

🛑 Tráfico de drogas

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, deparou com J.V.C.A. 21 anos cruzando a via, e trazendo consigo em uma das mãos nitidamente eppendorfs de cor rosa com cocaína, sendo prontamente abordado. Realizada a busca pessoal foi contabilizada 10 unidades da droga citada, sendo ainda localizado em seu bolso R$ 47,00 em espécie e um smartphone LG. Feita busca nas proximidades foi logrado êxito em localizar em um cano pluvial do outro lado rua mais 72 eppendorfs similares aos que o abordado portava. Devido ao grande nervosismo J. foi algemado visando assim preservar sua integridade física conforme dispõe o DF 8.858/16, sendo lido seus direitos constitucionais e em seguida conduzido ao plantão policial onde após a autoridade tomar ciência do ocorrido autuou J. pelo crime de tráfico de drogas disposto no Art. 33 da lei 11.343/06, sendo as drogas, dinheiro e celular aprendidos, e J. recolhido a cadeia pública de Sumaré, e lá permanecendo à disposição da Justiça.