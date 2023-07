Fabi Frota e o Podcast Mais Quente do Momento: Entrevistas e Conversas Imperdíveis com Convidados Especiais no Pimenta Gostosa

Fabi Frota está dominando o mundo do Podcast com sua voz marcante e sua personalidade contagiante. Seu Podcast Pimenta Gostosa é gravado todas as terças-feiras no Morumbi e vai ao ar no YouTube todas as quintas-feiras às 20:00 hs. É um divertido bate-papo sobre o universo feminino, moda, nutrição, tendências, saúde, sexo e muito mais.

Fabi, apresentadora, mãe, esposa, símbolo da vida saudável, parte para essa nova temporada de boas entrevistas. É uma verdadeira especialista quando se trata de abordar assuntos relacionados à vida moderna da mulher. Seu programa é um dos melhores podcasts para o público feminino, pois trata de assuntos importantes sobre a vida da mulher moderna e desconstrói o estereótipo de mulher perfeita estabelecido pela sociedade.

O bate-papo é descontraído e alto astral, com algumas ilustres convidadas, que trazem suas experiências e opiniões sobre diversos temas que abrangem desde carreira, autocuidado, saúde mental, relacionamentos, autoestima e a vida moderna, em geral.

Com cerca de uma hora de duração, o programa é recheado de conteúdo de qualidade e bom humor, com a apresentadora discursando sobre assuntos da atualidade, como moda, realities, internet, influência digital, e muito mais. Além disso, a produção do programa é maravilhosa, com o diretor Alexandre Frota sendo extremamente exigente para garantir a qualidade do conteúdo.

O Podcast não é apenas voltado para o público feminino, os homens também participem do programa com suas opiniões e experiências únicas. Alguns episódios contaram com a participação de homens que trouxeram assuntos relevantes para o público. A abordagem inclusiva do programa é um dos motivos de seu sucesso, já que o público pode se identificar com as histórias e opiniões compartilhadas pelos convidados. É um espaço livre de preconceitos e estereótipos, onde todos podem falar e ser ouvidos.

