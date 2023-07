Monaro quer TV Câmara Santa Bárbara

Monaro que a TV Câmara.

O presidente do Legislativo barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), enviou ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, por meio do qual manifesta interesse em tornar a Casa de Leis parceira da Rede Legislativa de TV, firmando acordo de cooperação técnica para operação conjunta de canal de televisão a ser consignado à Câmara dos Deputados em Santa Bárbara d’Oeste.

“Nosso objetivo, junto à Diretoria de Comunicação e Cerimonial, é trabalhar para a estruturação da TV Câmara em nossa cidade, possibilitando, assim, maior transparência, acesso às informações legislativas e uma aproximação efetiva entre a Câmara Municipal e a comunidade”, declara Monaro.

A Câmara dos Deputados criou, em 2012, uma rede nacional de canais de TV digital e rádio FM para que os brasileiros acompanhem o que está sendo discutido e votado no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. O objetivo é incentivar as casas legislativas a montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão, com sinal aberto e gratuito, e universalizar o acesso às programações.

“Como jornalista concursada, minha missão sempre foi proporcionar transparência e aproximar a população da rotina dos vereadores. A TV Câmara, que já passou por uma fase inicial nas redes sociais, será um acréscimo importante na ampliação do acesso à informação. Afinal, uma sociedade bem informada é uma sociedade mais engajada e participativa, e essa é a nossa principal motivação”, afirma Marcela Delphino, diretora de Comunicação e Cerimonial da Câmara.

A Rede Legislativa está no ar em 1.163 cidades e reúne 74 emissoras. Além dos 1.099 canais implantados pelo Programa Digitaliza Brasil por todo o País, há canais da Câmara e do Senado em 64 cidades. O primeiro passo para a operação de um canal de TV é o envio de ofício pela casa legislativa, como feito pela Câmara barbarense, assim o canal pode ser solicitado ao Ministério das Comunicações pela Câmara dos Deputados. O acompanhamento das solicitações de consignação de canais e demais informações estão disponíveis no endereço eletrônico oficial da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br).

