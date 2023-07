Pouco mais de um ano após a chegada da tecnologia 5G ao Brasil, 100 cidades paulistas já contam com antenas que fornecem o sinal e oferecem uma navegação até 100 vezes mais rápida. Com isso, o Estado de São Paulo concentra um de cada quatro municípios brasileiros com o serviço, apontam dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Das cidades acompanhas pelo Portal Novo Momento, Americana, Nova Odessa e Sumaré já possuem antenas do sinal 5G. Santa Bárbara d’Oeste ainda não regulamentou a tecnologia e ainda não oferece o serviço à população.

Um balanço da InvestSP, agência de promoção de investimentos do Estado vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), mostra que o total de cidades paulistas que atualizaram a “lei das antenas” mais que dobrou em 2023: pulou de 61 no fim de dezembro para 154 em julho deste ano.

Após a ativação do serviço 5G pelas operadoras, a tecnologia já alcançou 10 milhões de usuários, o que demorou para a tecnologia 4G 2 anos para alcançar.

O Governo de São Paulo tem feito uma força-tarefa para acelerar esse processo, uma vez que a mudança nas legislações municipais é fundamental para que as operadoras de telecomunicações saibam onde os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G.

Coordenada pela SDE e a InvestSP, a mobilização conta com reuniões, eventos e atendimento a gestores locais de todo o Estado para levar informação sobre o tema, expor as vantagens de contar com o 5G, principalmente no sentido de atrair investimentos e acelerar o desenvolvimento econômico, e orientar aqueles que eventualmente precisem de suporte para fazer a mudança da “lei das antenas”.

LEIA TAMBÉM: Audiência Pública sobre 5G em SBO acaba sem participação da população

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste afirmou que o projeto está ‘parado’ na Câmara Municipal. “A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste protocolou na Câmara Municipal no dia 9 de dezembro de 2022 um projeto de Lei que trata sobre o assunto. Entretanto, a proposta ainda não foi pautada para apreciação dos vereadores”.

Uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal no último dia 27, mas não teve a presença de nenhum munícipe para o amplo debate do assunto. A convocação da audiência pública em horário comercial foi criticada pela vereadora Esther Moraes (PL). Além disso, apenas 7 dos 19 vereadores participaram do encontro.

Veja os locais com antena 5G instaladas nos municípios:

Americana: R BRASILIA, 98, JARDIM DA COLINA / R QUINTINO BOCAIUVA, 400, VILA SANTA CATARINA / RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 65, LOTE 13 QUADRA 11 CHÁCARA MACHADINHO II / RUA ALBINO MENEGATTI, 1150, JARDIM MIRIAM / AVENIDA CILLOS, 375, VILA PAVAN / RUA DO TECELÃO, 217, JARDIM WERNER PLAAS / RUA MARANHÃO, 859, BALNEÁRIO SALTO GRANDE / RUA ANTÔNIO CONSELHEIRO, 158, ANTÔNIO ZANAGA II / AVENIDA DE CILLO, 2245, JARDIM SÃO JOSÉ / RUA ADÍLIO FEOLA, 200, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COPACABANA, CATHARINA ZANAGA / RUA FRANCISCO DE CAMPOS FILHO, 635, LOTE 19, QUADRA C, SAO LUIZ / RUA DOM BARRETO, 555, PARAISO

Nova Odessa: R EDELCIO CAVALCANTE, 121, LOTE 25 QUADRA A, JARDIM SAO FRANCISCO / RUA JOãO LAZARO BELLINATTI, S/N, LOTE 19 – QD D5, PARQUE INDUSTRIAL RECANTO

Sumaré: RUA JOSÉ MARIA BARROCA, 405, CENTRO /RUA SERGIPE, 504, JARDIM NOVA VENEZA / RUA TRÊS, 151, JARDIM NOVA TERRA / RUA PLÍNIO GIOMETTI, 480, JARDIM LUIZ CIA / RUA JACIRO BALDIOTTI, 27, PLANALTO DO SOL / ESTRADA MUNICIPAL SMR 377, S/N, PARQUE ROSA E SILVA / RUA JOÃO ANTÔNIO SOARES, 18, JARDIM BOM RETIRO / RUA DOM LUCAS MOREIRA NEVES, 182, JARDIM CIDADE NOVA / RUA VINÍCIUS DE MORAES, S/N, PARQUE RESIDENCIAL CASARÃO / RUA DOIS, 121, JARDIM SANTA JULIA / RODOVIA ANHANGUERA, S/N, KM 112 +20M CHÁCARAS REUNIDAS ANHANGÜERA / AVENIDA MANOEL ALVES, S/N, QUADRA 37 LOTE 022, RESIDENCIAL BORDON / RUA JOAQUIM MOURA DOS SANTOS, 195, PARQUE SANTO ANTÔNIO /

Para cidades com menos de 30 mil habitantes, o sinal deve começar a ser liberado até 1º de janeiro de 2026.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP