Após lei do Fut feminino, Hélio Silva apoia Seleção na Copa

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador H. Silva (Cidadania), manifesta seu apoio à Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. Nesta quarta-feira, as meninas da Seleção entram em campo contra a Jamaica, às 7h. O Brasil está na terceira colocação do Grupo F e precisa vencer para garantir uma vaga nas oitavas de final da competição, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

“Estamos na torcida para que as meninas do Brasil façam um grande jogo nesta quarta-feira, vençam, e cheguem com força às fases eliminatórias. O Brasil tem condições de trazer essa copa do mundo para nós”, vibra o presidente.

Atento ao cenário esportivo e à inclusão das mulheres no esporte, Silva é autor da Lei Municipal nº 7.070, de 24 de abril de 2023, que cria o Programa Municipal de Incentivo à Prática de Futebol Feminino em Sumaré. O programa consiste na promoção de torneios, campeonatos e eventos, bem como na destinação de espaços voltados à prática no município.

Na justificativa do projeto, o presidente destaca que, “embora esteja regulamentado por normas próprias no direito e calendário esportivo, na prática, há diversas dificuldades para o desenvolvimento do esporte. Muitas dessas dificuldades decorrem da cultura predominantemente sexista em relação ao futebol, situação que pode ser combatida propondo equidade entre as modalidades masculina e feminina, através da promoção de eventos como campeonatos e torneios, com ampla divulgação, e oferta de espaços para sua realização”.

Para ele, “é fundamental que o futebol das mulheres seja estimulado enquanto atividade promotora de saúde e também de modo profissional, promovendo a prática como um projeto formador de profissionais e atletas de ótimo rendimento”.

De acordo com o texto aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Luiz Dalben, o Programa Municipal de Incentivo à Prática de Futebol Feminino poderá ser desenvolvido nas escolas da rede municipal de ensino, nos equipamentos esportivos da Administração direta e indireta, nos parques e praças municipais ou em outros locais apropriados para este fim.

A no legislação inclui todas as modalidades relacionadas ao futebol, como futebol de campo, de salão, de areia, society e futevôlei, entre outros de natureza análoga, inclusive nas modalidades paralímpicas.

