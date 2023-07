Até Haddad bate Bolsonaro em 26, mostra pesquisa

Pesquisa indica vitória de Lula ou Haddad em eventual 2o turno para 2026

Levantamento da Futura Inteligência com 1.000 pessoas em todo o país mostra petistas à frente de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência, empresa com mais de 30 anos no mercado, aponta o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à frente de projeções de eventual segundo turno nas eleições de 2026 contra seus principais concorrentes no cenário político, se a votação ocorresse agora.

Foram ouvidas 1.000 pessoas com idade a partir de 16 anos, entre os dias 14 e 17 de julho, pelo método CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Lula teria 56,3% contra 43,7% contra o Capitão, hoje inelegível, em um eventual segundo turno contra o ex-presidente em 2026. Votos em branco, nulos e indecisos somariam 7,3%.

Contra o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula venceria por 57,2% a 42,8%. Votos brancos, nulos e indecisos somariam 7,7%. Já contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o petista venceria por 60,4% a 39,6%. Brancos, nulos e indecisos somariam 10,9%.

Cenário com Fernando Haddad

A pesquisa também fez uma simulação de eventual segundo turno entre o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e Jair Bolsonaro. Neste caso, o petista teria 51,9% contra 48,4% do ex-presidente. Votos brancos, nulos e indecisos somariam 8,5%.

Se a disputa fosse entre Haddad e Tarcísio, o petista teria 51,2% contra 48,8% do governador de São Paulo, em segundo turno. Brancos, nulos e indecisos somariam 10,6%.

Já em uma eventual disputa com Romeu Zema, Haddad venceria o atual governador de Minas Gerais por 56,1% a 43,9%. Brancos, nulos e indecisos somariam 14,9%

Sobre a Futura Inteligência

Desde 1993, a Futura Inteligência auxilia empresas e instituições a compreenderem melhor o ambiente em que estão inseridas.

Ao longo das últimas três décadas, a Futura acumulou experiência e informação, formando um vasto banco de dados e conhecimentos estratégicos e conta com uma completa equipe de especialistas para contribuir na tomada de decisões estratégicas de sobre reputação, negócios, comunicação e política.

Em 2022, a Futura Inteligência foi a instituição que mais chegou próximo do resultado do primeiro turno da eleição para a Presidência da República no Brasil, em suas pesquisas de intenção de voto junto à população brasileira.

