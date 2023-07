Uma campanha do @adocaoccz tem emocionado os internautas. Não é pra menos, o vídeo mostra o cão Ticão que tinha promessa de ser adotado neste sábado (22), mas os “interessados” não apareceram 😥

Infelizmente isso não é incomum. Os animais do CCZ são adultos e resgatados de abandono e maus tratos. Como não são filhotes em sua maioria, existe um grande rejeição das pessoas em adotar.

Os voluntários alertam pelas questões positivas em adotar cães adultos, eles já tem personalidade formada e são tão amorosos quanto os pequenos. Eles só precisam de uma chance.

As feiras do CCZ acontecem aos sábados, geralmente no estacionamento da loja Padovani, na Rua Anhanguera, das 9h ao 12h. Sigam @adocaoccz para acompanhar as postagens e contribuir com a divulgação.

