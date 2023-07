Passagem da linha férrea no Centro recebe melhorias

Atendendo à solicitação da Prefeitura de Americana, a Rumo Logística, responsável pela linha férrea, finalizou, nesta sexta-feira (21), as obras de melhorias da passagem de nível da Avenida Doutor Antônio Lobo para a Rua Carioba, no Centro.

Foi revitalizada a massa asfáltica entre os trilhos e feita toda a sinalização ferroviária.

“Essas obras vão melhorar a mobilidade urbana, em um local de grande tráfego de veículos, além de garantir mais segurança para motoristas e pedestres”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

