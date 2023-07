28ª Festa do Peão de Boiadeiro Piracicaba tem nova realeza

A realeza da 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba está eleita.

Com um recorde de 140 inscrições, 35 candidatas participaram de uma seletiva, onde 15 foram classificadas para a grande final, que aconteceu na última sexta-feira (21), no Espaço Haras, em Piracicaba. O concurso foi realizado pela Agência AFETTO MKT Eventos e Conexões, capitaneada por Regina Volpato e Fábio Moura. O rodeio será realizado entre os dias 11 e 19 de agosto na Unileste, em Piracicaba.

O privilégio de ser a Rainha e representante máxima de uma das maiores e mais tradicionais festas do Estado de São Paulo é de Gabriela Soares, 19 anos, e estudante de Psicologia. O título de Princesa ficou com a modelo Dafny Camargo, de 19 anos. A Técnica em Agropecuária e estudante de Veterinária, Giulia Sanchez, 18 anos, foi eleita a Madrinha da festa. Para deixar a noite ainda mais especial, os cantores Guto Ferreira, Meireles e a dupla William & Dorta se apresentaram cantando grandes sucessos da música sertaneja.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Em cinco dias de festa, grandes artistas estarão se apresentando no palco principal da 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Sertanejo e pagode são os ritmos mais populares do país e que farão parte da trilha sonora da festa “Mais Esperada”. No primeiro dia, 11 de agosto, o cantor Thiaguinho e Douglas & Vinícius prometem esquentar o público presente. No dia seguinte, 12 de agosto, Jorge & Mateus e Léo Giacomini comandam a festa.

Na segunda semana, dia 17 de agosto, a sensação do momento, a “Boiadeira” Ana Castela vai levar o público ao delírio com um grande show. Na mesma noite, também sobe ao palco a dupla Cezar & Paulinho. Dia 18 de agosto é a vez da dupla Hugo & Guilherme e do cantor Luan Santana apresentarem os maiores sucessos de suas carreiras. Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto se apresentam no dia 19 de agosto, encerrando a 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba em grande estilo.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. Nesta modalidade, cada grupo é formado por três participantes. A equipe precisa separar os bois que estão identificados com um número, e vence quem guardar os animais no cercado em menos tempo. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

Para garantir o seu ingresso, acesse o site da Tycket https://tycket.com.br/. Mais informações, através do telefone (19) 9 9853 9823.

A 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento. O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

11/08 – Thiaguinho e Douglas & Vinícius

12/08 – Jorge & Mateus e Léo Giacomini

17/08 – Ana Castela e Cezar & Paulinho

18/08 – Luan Santana e Hugo & Guilherme

19/08 – Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto

Data: 11 a 19 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9853 9823