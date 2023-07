Morador de Campinas é eleito o 2° homem mais bonito do mundo

Henrique Martins de 31 anos é ex-nadador, ele havia vencido o Mister Brasil em abril e foi consagrado no Mister Supranational 2023 realizado na Polônia no último fim de semana. Esse é considerado o principal concurso de beleza da atualidade.

Apenas um outro brasileiro havia chegado tão longe: Ítalo Cerqueira em 2019.

O campineiro participou de inúmeras competições de natação e disputou as Olimpíadas em 2016, chegando à grande final. Henrique também já levou ouro em três campeonatos mundiais.

Nos últimos anos ele tem se dedicado ao mercado publicitário.

Um espanhol de 19 anos e 1,97m derrotou os 37 concorrentes e foi eleito o homem mais bonito do universo.

