Séries e filmes mais vistos da semana

– A Barbie — boneca mais famosa do mundo — continua se aventurando por diferentes universos. Neste ano, a protagonista volta ao cinema em "Barbie – O Filme", que será lançado no dia 20 de julho. Mas a aventura não termina por aí: a boneca também embarcou no mundo da moda e serviu de inspiração para uma coleção inédita com a Renner. Para esse lançamento especial, Renner e Barbie uniram forças para desenvolver uma série de peças que celebram o filme e toda a estética presente no universo rosa da boneca, permitindo que todos os fãs e amantes de uma moda divertida e contemporânea celebrem juntos com muita originalidade. As peças já estão disponíveis no site e lojas da Renner. Desde 1959, quando teve sua primeira versão apresentada na Feira de Brinquedos de Nova York, com seu cabelo loiro e penteado impecável, olhos azuis brilhantes e um figurino arrojado, a Barbie tornou-se uma revelação no mundo dos brinquedos. Em um movimento contínuo de crescimento, a boneca atravessa gerações e mantém uma relação íntima com tendências de moda, originando o Barbiecore. Inspirado na trajetória e looks da Barbie, esse estilo é marcado pela cor rosa em diferentes tons e uma atitude ousada, que busca trazer à vida o mundo encantado da boneca, conhecido por ser repleto de glamour. O Barbiecore tem tido um impacto significativo na moda contemporânea, especialmente entre os jovens e na cultura pop, viralizando em vídeos nas redes sociais. Afinal, quem nunca sonhou em mergulhar no universo rosa da boneca?