Gama resgata cãozinho que caiu em bueiro, na Iacanga

Após solicitação de populares na tarde desta segunda-feira (17), equipe do Grupo de Proteção Ambiental-GPA, da Guarda Municipal de Americana, foi até a Avenida Iacanga, onde se deparou com um cachorro da raça Shitzu preso dentro de um bueiro da rede de esgoto.

Com a ajuda de populares, os Gcms Moura e Edlaine removeram a tampa de concreto e laçaram o animal com o auxílio de uma corda.

O cachorro foi encaminhado para o Centro de Controke de Zoonozes-CCZ, onde passou por cuidados veterinários. O tutor do animal não foi localizado.

