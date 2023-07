Novidades em Smart TV chamam atenção de amantes de games

Com 70,1% dos brasileiros jogando de forma eletrônica, os eSports continuam ganhando popularidade. É o que mostrou um levantamento divulgado neste mês de julho pela Pesquisa Game Brasil (PGB), referência anual na análise do consumo de jogos eletrônicos no Brasil, e o mercado está atento a esse público apaixonado por jogos. A Samsung Brasil, por exemplo, aprimora a experiência de jogar videogame com a nova Neo QLED QN90C, um dos produtos apresentados no primeiro evento de lançamento do portfólio atualizado de Smart TVs 2023, realizado em parceria com o Grupo Fujioka.

“A Samsung sabe como o público gamer é exigente e trabalhamos sempre para exceder as expectativas dos jogadores quando o assunto é qualidade de imagem. Isso sem deixar de lado complementos importantes que transformam os jogos em verdadeiros momentos de imersão. A nova Gaming TV traz consigo tudo que já era elogiado no modelo anterior com a adição de recursos como o espelhamento do minimapa em um dispositivo externo Samsung, como um Smart monitor ou tablet, deixando a visão na tela menos poluída, e a mira virtual que facilita a gameplay em jogos de tiro”, explica Alexandre Gleb, gerente de produto de TV da Samsung Brasil.

Resolução ideal para os games de última geração

No quesito resolução, esse modelo eleva a imersão a outro nível, para você ver cada detalhe da paisagem em jogos de mundo aberto ou até mesmo as sutilezas nas expressões faciais dos personagens. Graças ao seu Processador Neural Quantum 4K com Inteligência Artificial e 20 redes neurais, exclusivo da marca, que também é capaz de realizar o upscaling de qualquer conteúdo para resolução próxima a 4K, agora faz a conversão de qualquer conteúdo SDR para HDR utilizando a tecnologia de Deep Learning, garantindo cenas com luminosidade e brilho muito mais precisos. Sua a taxa de atualização é de até 144hz (nos modelos de 43 e 50 polegadas), ou seja, a imagem é atualizada até 144 vezes por segundo deixando sua gameplay muito mais fluida. Ideal para quem gosta de jogos com bastante ação.

Com versões entre 43 e 65 polegadas, a Gaming TV renova a experiência única de jogar graças a tecnologia exclusiva dos painéis de Mini LEDs. Esse recurso substitui cada LED tradicional por 40 Mini LEDs Isso quer dizer que o brilho das imagens fica muito mais intenso e o contraste produz pretos mais profundos. Então prepare-se para uma gameplay em jogos de terror verdadeiramente assustadora. Toda essa qualidade de imagem agora possui certificação pela PANTONE, referência mundial em controle e especificação de cores, em conjunto com a tecnologia de Pontos Quânticos que entrega 100% do volume de cor.

Recursos para a gameplay ideal

Outro recurso essencial para uma gameplay sem travamentos e interrupções é o Motion Xcelerator Turbo Pro, já que com ele a taxa de quadros fica mais estável, evitando borrões em jogos de alta velocidade, por exemplo. Já a tela Super Ultra-Wide¹ dá ao usuário a melhor visualização do cenário, com opções de formato de tela de 21:9 ou 32:9, para que seja possível criar a melhor estratégia de invasão ao território inimigo e visualizar rapidamente quando uma ameaça se aproxima.

Com o Menu de Jogos 3.0 intuitivo, os jogadores mais detalhistas poderão realizar ajustes de performance e acompanhar em tempo real o desempenho consultando informações como o input lag, FPS, HDR e muito mais. Também é possível utilizar a função exclusiva de espelhamento do minimapa em um tablet ou smart monitor da marca, para ter a melhor visualização do território. Para os fãs de jogos de tiro, é possível ativar a mira virtual para obter maior precisão e aumentar as chances de um headshot.

Outra vantagem deste modelo é poder aproveitar os melhores jogos sem a necessidade de um console ou PC, por meio do Samsung Gaming Hub². A nova plataforma de games dentro da TV garante acesso a mais de 1000 títulos nas plataformas Xbox Game Pass (exclusivo das Smart TVs Samsung) e Nvidia GeForce Now, sem necessidade de downloads, além de recomendar conteúdos, transmissão de lives via Twitch e agrupar tudo sobre jogos em uma só interface.

Sobre o Grupo Fujioka

Há quase 60 anos, o Fujioka mantém o seu compromisso em levar produtos de tecnologia e informática à vida das pessoas. As vendas por atacado representam cerca de 80% dos negócios da empresa, mas o grupo também é uma referência no segmento varejista no centro do país. Além das lojas físicas, o Fujioka possui também dois e-commerces, um voltado para o varejo e um voltado para empresários e lojistas que podem comprar mais barato usando um número de CNPJ.

O Grupo Fujioka patrocina vários campeonatos gamers importantes no Estado de Goiás e nas lojas físicas conta com espaços onde os clientes podem explorar acessórios e outros produtos desta linha gamer com o auxílio de técnicos de informática para auxiliarem na montagem das máquinas.

