Paolla Oliveira assina contrato e para de usar filtros

Pensando em minimizar conteúdos tóxicos de beleza nas redes sociais e tornar o ambiente digital mais positivo e seguro, Dove anuncia contrato inédito com a atriz Paolla Oliveira e um time de influenciadoras para que não usem filtros ou edições em suas publicações online. O objetivo é alertar sobre as problemáticas da pressão estética que reforça padrões irreais de beleza nas redes sociais, convidando o público e formadores de opinião a minimizar referências que prejudicam a saúde física e mental principalmente de meninas e jovens mulheres do país.

Além de Paolla, a marca aposta em um time de influenciadoras composto por 10 nomes, que assinarão o contrato e reforçarão a mensagem em suas redes sociais. Entre eles, Astrid Fontenelle, Dora Figueiredo, Mariana Mendes, Dandara Pagu e Angélica Silva. O objetivo é mostrar que a criação de conteúdo, a influência e o uso das redes sociais podem ser feitos com mais responsabilidade e transparência, tornando o ambiente digital mais real e, consequentemente, mais seguro para a saúde mental de todos.

“Estou feliz de fazer parte dessa campanha tão significativa e com um time tão legal, diverso. Sempre foi um desejo pessoal trabalhar com Dove que é uma marca preocupada com o presente e também com o futuro. E essa campanha é prova disso. A experiência de se ver sem filtro é o primeiro passo para a gente se amar como a gente é. E com o orgulho de ser única. Isso é o que eu acredito. E agora, com Dove e todo esse time, tenho certeza que essa campanha vai ser linda e com grande potencial de impactar o público e até outras marcas que também estão interessadas em falar sobre o tema. Estou animada!”, afirma Paolla Oliveira.

A iniciativa marca a continuação da nova campanha apresentada por Dove no mês passado, que traz um filme com a história real do crescimento e desenvolvimento de uma menina, Mary, desde a sua infância até a maioridade, e as consequências na saúde da pressão estética constante que recebeu ao longo dos anos por meio das redes sociais. O filme pode ser assistido neste link. A história retratada dá visibilidade à dados alarmantes apresentados na última pesquisa realizada pelo Projeto Dove Pela Autoestima, onde 74% dos jovens de 10 a 17 anos entrevistados, afirmam que foram expostos a conteúdos tóxicos de beleza nas mídias sociais, com incentivo a transformações da aparência ou perda de peso. É por isso que, no Brasil, 96% dos profissionais de saúde mental se preocupam com o aumento de autoflagelação e suicídio entre os jovens devido à exposição de conteúdos tóxicos nas redes sociais.

Para evidenciar ainda mais a importância do tema, Dove também lançou uma petição para reunir assinaturas e, assim, reforçar a urgência da pauta junto ao poder público, com objetivo de promover diálogos e encontrar formas de melhorar as práticas no ambiente digital. “Nossa intenção é usar o nosso alcance para dar mais visibilidade ao assunto, que afeta cada vez mais os jovens, e estimular conversas, com a participação de órgãos públicos e stakeholders, que possam mudar esse cenário”, afirma Paula Paiva, líder digital para Dove no Brasil. “Ao convidarmos celebridades e influenciadoras para entrar nesse movimento conosco, estamos atuando para mudar as referências de beleza de meninas e mulheres e, assim, transformar a aparência em uma fonte de confiança e não de ansiedade”, completa Paula.

Dove atua há quase 20 anos no desenvolvimento de ações que promovem confiança corporal e autoestima em meninas e mulheres. A nova campanha adiciona um capítulo ao legado da marca contra a distorção digital, que já vem sido construído através de campanhas anteriores como #ShowUs, #DetoxYourFeed, Selfie Reversa, That’s Not My Name, #DeCostasParaFiltros, e o Projeto Dove Pela Autoestima, que já educou mais de 94 milhões de jovens mundo afora.

Para saber mais, acesse Dove pela Autoestima, um canal onde a marca disponibiliza informações e suporte para meninas e seus cuidadores, pais, professores e familiares.

#PelaBelezaSemPadrões

Confira outros dados do Projeto Dove Pela Autoestima:

97% dos jovens de 10 a 17 anos dizem que foram expostos a conteúdos tóxicos de beleza nas mídias sociais;

74% dos jovens de 10 a 17 anos dizem que foram expostos a conteúdos que incentivam a perda de peso/transformação corporal nas mídias sociais;

65% dos pais sentem que as plataformas de mídia social não protegem os jovens de danos à sua saúde mental;

94% de profissionais especializados em saúde mental preocupam-se com o aumento da ansiedade e depressão entre os jovens, devido à exposição às redes sociais;

88% profissionais especializados em saúde mental afirmam que as redes sociais têm um impacto negativo na saúde mental dos jovens;

69% de profissionais de saúde especializados em saúde mental acreditam que o conteúdo que mostra corpos perfeitos e irrealistas pode levar a consequências físicas, como distúrbios alimentares, autoflagelação etc.

