Um adolescente morreu em um tiroteio esta

sexta-feira em Sumaré. O rapaz de 15 anos foi alvejado no crime que aconteceu por volta das 22h na região do Bela Vista. O primeiro atendimento foi feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Kaique Ferreira Marques, a vítima de 15 anos, estava na companhia de outro amigo na rua Ismael Garbelin quando um carro chegou com outros homens. Eles já desceram atirando contra Marques e o outro homem. O menor foi atingido de forma fatal.

Os bombeiros tentaram reanimar a vítima, caso mais grave, com massagem cardiopulmonar, mas o óbito foi constatado ainda mesmo no local do ataque.

O outro homem vítima dos atiradores foi atingido no braço e bacia. Ele foi levado ao hospital e o quadro de início era estável.

