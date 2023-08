Daniel Alves segue se dando mal na Espanha

O brasileiro Daniel Alves segue penando na Espanha

A fase de instrução do caso de estupro envolvendo o jogador acabou e agora ele foi formalmente acusado pela Justiça Espanhola. Caso seja condenado, ele terá de pagar à mulher que o acusa uma indenização que pode chegar a R$ 783 mil (150 mil euros).

No próximo dia 2, o brasileiro será chamado em juízo para ouvir a formalização do processo. Segundo os autos do processo, o qual o UOL teve acesso, a Justiça avaliou todas as provas e considera que “há indícios de que Daniel Alves violentou sexualmente a mulher em 31 de dezembro de 2022, em Barcelona”.

O último passo de coleta de provas antes da conclusão da investigação foi um exame psicológico da mulher na Unidade de Psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha (Imelec).

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona, em dezembro do ano passado.

O jogador já prestou dois depoimentos à Justiça espanhola. O advogado dele, Cristóbal Martell, já entrou com três recursos à prisão, mas todos foram negados pela Justiça.

