Definidas semis do Barbarense da 3ª divisão

Definidas as semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 3ª divisão

Já saíram as semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da Terceirinha, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Resenha x Real PZ e Holandinha x Real Brasília são os confrontos que apontarão os finalistas da edição 2023 do campeonato.

Os confrontos das semifinais serão realizados neste domingo (6), no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco. A bola rola às 8 horas para Resenha x Real PZ e às 9h30 para Holandinha x Real Brasília.



Além dos semifinalistas, conquistaram o acesso para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 2ª as equipes Atlético Rochelle, Diretoria F.C. e Bosque F.C.

