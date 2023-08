Filho do americanense Zé Rico inicia turnê ao lado de Milionário

Filho de Zé Rico, Moyses Rico iniciou turnê ao lado de Milionário. Denominada ” De volta a estrada da vida”, a turnê vai percorrer o Brasil com os sucessos do saudoso Garganta de Ouro.

Após a morte de Zé Rico, Milionário cantou ao lado de Marciano, que faleceu em 2019.

Em 2022, Moyses e Milionário cantaram ao lado de Cesar Menotti e Fabiano no palco do Barretão e depois apareceram na TV Aparecida.

LEIA TAMBÉM: 10 mil pessoas prestigiam primeiro show da carreira do americanense Sami Rico

Em março deste ano, eles decidiram tocar o projeto em frente e iniciaram a turnê nos últimos dias.

Natural de Mogi-Guaçu, Moyses é um dos 4 filhos de Zé Rico e possui 29 anos de carreira na música.

Com uma voz muito similar ao do pai, Moyses já foi homenageado por ícones da música sertaneja, como Paraná, Zé Neto e Chrystian, por exemplo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP