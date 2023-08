Com núcleos, MDB Americana se aproxima de pautas de esquerda

Com uma nova equipe de marketing, o MDB Americana começa a se movimentar para a disputa das eleições 2024. No último sábado, a equipe montou diferentes núcleos de atuação, entre eles, núcleos afro e de diversidade – pautas normalmente defendidas por partidos de esquerda.

Em postagens no perfil do Instagram do partido – hoje presidido pelo ex-prefeito de Americana Omar Najar -, a equipe de marketing fala em representatividade e tenta passar a ideia de que a legenda terá espaço e apostará na inclusão no momento da escolha de seus pré-candidatos.

A nova perspectiva do partido não segue à risca a linha “de direita” defendida por Omar Najar que é, inclusive, um político que declarou publicamente apoio ao agora ex-presidente Jair Bolsonaro.

A movimentação atípica do partido MDB pode ser explicada, também, pelo “sangue novo” que integra a equipe, como Bianca Rezende, filha do ex-vereador Wellington Rezende.

