Pomada rica em CBD nova aposta contra dores crônicas

Um estudo recente, publicado pela revista científica Journal of Cannabis Research, revela a eficiência do uso tópico de uma pomada rica em CBD para o tratamento de dores crônicas. Além de resultados promissores com o medicamento tópico, a análise também traz informações do óleo de cannabis, comprovadamente conhecido por tratar esses incômodos. Ela foi testada em atletas com problemas crônicos e obteve um percentual de 48,57% de melhora.

A pesquisa foi realizada com 20 atletas que possuíam carreiras de 4 a 10 anos nas ligas universitárias dos Estados Unidos, nas modalidades de atletismo, basquete e futebol americano. Os jogadores conviviam com dor crônica, provenientes de lesões agudas nos membros inferiores e durante um período de 6 semanas, receberam medicamento com 10 mg de Canabidiol para aplicar sobre a pele, duas vezes ao dia, como tratamento.

Após a aplicação diária, eles passaram por avaliações rigorosas em relação à dor, sua intensidade e tolerabilidade. Com isso, os participantes relataram uma melhora significativa, com uma queda de 3,5 para 1,7, na pontuação, ao final do período de tratamento, ou seja, um percentual de 48,57% de melhoria. Além disso, afirmaram uma mudança positiva nas atividades diárias, como por exemplo no relacionamento com a família, tarefas domésticas, vida social e até mesmo sexual.

Segundo a Pangaia CBD, organização norte-americana/brasileira especializada no desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis, essa pesquisa reforça a crescente compreensão dos benefícios da cannabis no tratamento da dor crônica: “Embora esse estudo seja considerado piloto, seus resultados promissores abrem portas para mais análises, envolvendo um número maior de participantes, incluindo não atletas, para ajudar muito mais pessoas”, disseram.

A empresa, especializada nos medicamentos, apoia diversos atletas, muitos deles Olímpicos e Paralímpicos, os quais já utilizam esses benefícios no dia a dia, inclusive pomadas para recuperação muscular, tratamento de dores e lesões. De acordo com a Pangaia, os atletas relatam a melhora na qualidade de vida e no desempenho esportivo. Para a organização “esse é mais um caminho para uma vida melhor”.

Sobre a Pangaia

A Pangaia CBD é uma organização norte-americana/brasileira especializada no desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis e comprometida com a sustentabilidade e com a responsabilidade social em todas as esferas. Pautada pelos pilares de qualidade, inovação e pesquisa, a Pangaia tem como prioridade oferecer e difundir o acesso aos inúmeros estudos e pesquisas que revelam os ótimos resultados nos tratamentos medicinais com produtos canábicos, desmistificando o assunto com informações de qualidade. No Brasil, a legislação permite a utilização de cannabis para fins medicinais. No Estado de São Paulo, tanto a rede estadual pública de Saúde quanto a rede privada conveniada ao SUS devem fornecer, de forma gratuita, medicamentos com canabidiol e tetrahidrocanabinol (THC) – dois derivados da Cannabis – para pacientes com prescrição médica.

